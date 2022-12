Atletas da seleção brasileira ao lado de Ronaldo Fenômeno causaram uma polêmica na internet ao visitarem o restaurante Nusr-Et, do famoso chef turco Salt Bae, no Catar. No estabelecimento, consumiram um dos carros-chefes do menu: um bife folhado a ouro, com valor estimado de R$ 9 mil. Estavam presentes os atacantes Vinicius Junior e Gabriel Jesus, além do defensor Éder Militão, que foram criticados pela atitude.

O jantar dos atletas e do ex-jogador foi filmado e divulgado nas redes sociais do próprio chef, que conta com 49,5 milhões de seguidores no Instagram. As cenas dos brasileiros consumindo a “carne dourada” gerou polêmica nas redes sociais, com internautas acusando-os de ostentação demasiada. Outros, contudo, defenderam os atletas. Em sua participação no podcast Podpah, no último domingo, Ronaldo disparou contra os críticos e afirmou que não vê problemas na situação, que pode ser “inspiradora” para outras pessoas.

“A seleção brasileira e os jogadores de futebol têm uma responsabilidade tão grande de transmitir o bem, e as pessoas estão confundindo futebol com política, com discurso de ódio. As pessoas estão muito perdidas. Hoje você não vê a pessoa discutindo futebol, é só opinião, cagando regra, e o discurso de ódio é constante. Se comeu a carne folheada a ouro, problema do cara. […] Não tem nada de errado, inclusive pode ser inspirador para outras pessoas. Tem coisas que é melhor a gente ignorar completamente”, disse Ronaldo.

“Uma p… experiência gastronômica. Você está num lugar que provavelmente não vai voltar. É aproveitar a experiência. Não tem nada de errado. E se você for com um pouquinho mais de bom senso, pode ser inspirador para outras pessoas, pra quem for correr atrás, para trabalhar, para correr atrás do sucesso e da vitória”, concluiu.

Durante o Mundial, o restaurante tem sido local frequente de visitas de atletas e celebridades. Antes do duelo com a Alemanha pela fase de grupos, vários jogadores da Espanha visitaram o local e provaram a iguaria. Sergio Busquets, Marcos Llorente, Carvajal, Koke, Marco Asensio, Jordi Alba, Gavi, Hugo Guillamon, Pedri e Pau Torres apareceram em vídeo divulgado pelo próprio chef.

O CHEF DAS CELEBRIDADES

Nusret Gökçe, de 39 anos, é um chef de cozinha turco que conquista o paladar das celebridades. Famoso por vídeos nas redes sociais onde salga a carne de maneira pouco usual, – ato que lhe rendeu o apelido de Salt Bae, namorado do sal, em tradução livre -, o chef já atendeu outras celebridades do mundo do futebol, como Lionel Messi, Robert Lewandowski entre tantos outros. Nas redes sociais, costuma divulgar vídeos das visitas de celebridades que recebe em seus restaurantes espalhados pelo mundo.