Andrey Rublev foi o último tenista a se garantir nas semifinais do ATP Finals, em Turim. Sua classificação veio com vitória de virada sobre o grego Stefanos Tsitsipas, nesta sexta-feira, por 3/6, 6/3 e 6/2. Neste sábado, ele buscará vingança da edição de 2021, quando acabou eliminado na última rodada de grupos pelo norueguês Casper Ruud. O outro jogo do dia envolve o sérvio Novak Djokovic e o americano Taylor Fritz.

Em seu reencontro com Ruud, Rublev vai tentar manter a freguesia contra o norueguês. Apesar de ter sido eliminado em 2021, de virada, ele amarga apenas esta derrota para o oponente. Nos demais encontros, foram cinco vitórias convincentes e tranquilas.

Para chegar à semifinal, Rublev precisou virar o jogo contra Tsitsipas. Depois de levar 6 a 3 no primeiro set em somente 34 minutos, sem ameaçar o saque do grego, o sétimo cabeça no ATP Finals melhorou nas parciais seguintes e mereceu a virada.

Com uma quebra na oitava parcial, fez 5 a 3 e confirmou a vitória no saque, por 6/3. O set decisivo foi ainda mais tranquilo. O russo foi logo abrindo 3 a 1, quebrando no terceiro game. Repetiu a dose na sétima parcial e sacou bem para fechar em 6/2 após somente 1h45 de partida, esquecendo a eliminação de 2021 antes da semifinal e se garantindo entre os quatro melhores na competição que fecha o ano do tênis.

DJOKOVIC IMBATÍVEL

Antes de encarar Taylor Fritz na semifinal deste sábado, Novak Djokovic teve de lutar muito para não ser superado pelo eliminado russo Daniil Medvedev. Depois de passar por Tsitsipas e Rublev e já vir para a última rodada como campeão do grupo, o sérvio viu o oponente ir para o saque podendo fechar o jogo, de virada, no terceiro set, mas conseguiu escapar. No fim, somou o terceiro triunfo com 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2) após 3h05 de jogo.

Djokovic quebrou o serviço de Medvedev no quinto game do primeiro set e depois sacou bem para fechar em 6/3. Na segunda parcial, o russo endureceu o confronto e desperdiçou três set points com 5 a 4. No tie-break, porém, aproveitou a primeira oportunidade e empatou a partida com 7/5.

Na decisão, tudo igual até 4 a 4, quando Medvedev quebrou. Com 5 a 4, bastava confirmar o serviço. Mas foi facilmente dominado e viu o sérvio devolver a quebra. No tie-break, viu Djokovic abriu logo 5 a 1 e, sem forças para reagir, acabou se despedindo com três derrotas seguidas ao levar 7/2.