O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira, 2, que vai falar com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, sobre a importância e a urgência de o governo intensificar o diálogo com esses setores e o agronegócio.

“Nós buscaremos com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura e o ministro do MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário reconstruir a agricultura brasileira e definitivamente superar esse conceito que as agriculturas são antagônicas”, disse Costa durante sua solenidade de posse no cargo.

O ministro ressaltou também que manteve diálogo com o agronegócio durante o período em que governou a Bahia.

“Nós trabalharemos também para unir o setor agrícola brasileiro. Todos são brasileiros. A economia brasileira precisa do agronegócio”, declarou Costa.