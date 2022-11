A Rumo reportou lucro líquido de R$ 309 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 51 milhões um ano antes, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 10.

Segundo a Rumo, o resultado reflete o maior lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do período, apesar do cenário de elevado patamar de juros. De julho a setembro, o Ebitda da companhia alcançou R$ 1,42 bilhão, alta de 58,2% sobre igual período do ano passado. Com isso, a margem Ebitda atingiu 48,4%, avanço de 2,4 pontos na comparação anual.

“O ganho de 5% em eficiência energética mitigou parcialmente o aumento de 68% do custo de combustível, que juntamente com o maior volume transportado no trimestre elevaram o custo variável em 76%. Os custos fixos e despesas gerais e administrativas subiram 8,1%, ligeiramente abaixo da inflação no período”, diz a empresa em balanço.

A receita líquida operacional da empresa no terceiro trimestre foi de R$ 2,9 bilhões, alta de 50,1% sobre o mesmo período de 2021, como consequência do aumento de 23,8% nos volumes e 23,2% na tarifa, informa em balanço. Conforme a companhia, a melhora da receita se deu em todas as operações.