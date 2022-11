A bielorussa Aryna Sabalenka e a grega Maria Sakkari garantiram, nesta sexta-feira, as duas vagas na semifinal da chave de simples do WTA Finals do Grupo Nancy Richey, em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos.

Sabalenka derrotou a norte-americana Jessica Pegula, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, enquanto Sakkari venceu a tunisiana Ons Jabeur, também por 2 a 0, mas com parciais de 6/2 e 6/3.

“Ela é uma adversária incrível, me fez realmente trabalhar esta noite”, afirmou Sabalenka em sua entrevista na quadra após vencer Pegula. “Estou simplesmente feliz pois lutei desde o início e sabia que era capaz de terminar esta partida em dois sets.”

Nas semifinais do próximo domingo, Sakkari, primeira colocada no Grupo Nancy Richey, vai enfrentar a francesa Caroline Garcia ou a russa Daria Kasatkina, que disputam, neste sábado, o segundo lugar do Grupo Tracy Austin. Já Sabalenka vai ter pela frente a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking mundial.