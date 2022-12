Sadio Mané tinha tudo para ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo no Catar. O atacante ajudou a seleção de Senegal a conquistar a Copa Africana das Nações e também na disputa pela vaga com o Egito. Acabou se machucando pouco tempo antes da convocação e virou mais um torcedor. Neste domingo, após a queda do seu país em derrota para a Inglaterra, por 3 a 0, fez questão de engrandecer o trabalho dos companheiros.

“Queridos irmãos, vocês caíram de braços dados”, escreveu em suas redes sociais o atacante do Bayern de Munique e astro senegalês. “O povo tem muito orgulho da sua trajetória, que tem aquecido o coração dos torcedores, defendendo com dignidade a bandeira nacional.”

Mesmo sem o jogador, Senegal conseguiu avançar às oitavas de final na segunda colocação do Grupo A, fazendo bonito na primeira fase. Perdeu da Holanda com gols no fim, dificultando a vida das favoritas, depois ganhou do Catar (3 a 1) e do Equador (2 a 1).

“Boa sorte, o aprendizado continua. Iremos em busca de outros troféus. Inchallah”, terminou sua mensagem, mostrando confiança que juntos terão tudo para seguir colocando o nome do país africano em evidência.

As palavras de incentivo, orgulho e confiança são as mesmas do técnico Aliou Cissé após Senegal encarar todos os rivais com coragem. Nas oitavas, antes de levar dois gols em sequência da forte Inglaterra, a postura era firme e de esperança. O terceiro gol logo após o descanso acabou com o sonho de repetir a melhor campanha e alcançar novas quartas de final como em 2002.