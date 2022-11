Carlos Sainz começou a carreira na Fórmula 1 em 2015. Ao lado de Max Verstappen, formaram dupla na Toro Rosso, equipe secundária da Red Bull. O holandês foi logo promovido para a equipe principal e neste ano conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 após início ruim de temporada. O espanhol esperava que a Ferrari desse mais trabalho, mas reconheceu a evolução do amigo de 25 anos e o vê “a caminho de sucessivos títulos” na modalidade.

“Todo mundo pode ver o quão bom ele se apresentou e foi nesta temporada, especialmente depois de um início não tão fácil, com algumas desistências”, elogiou Sainz. “Eles (Verstappen e Red Bull) conseguiram se recuperar e reunir muitas vitórias, muitos bons momentos ao longo do ano.”

O segundo piloto da Ferrari aproveitou para fazer um comparativo entre as equipes, que brigaram pela liderança do Mundial de Pilotos e de Construtores nas primeira corridas. “Eles se mantiveram consistentes e fortes nas áreas em que não conseguimos ser tão fortes. Parabéns a ele, parabéns à Red Bull, porque eles merecem.”

A Red Bull já conquistou ambos os títulos, enquanto a Ferrari ainda luta para terminar na frente da Mercedes, que cresceu na reta final da temporada. São somente 40 pontos de vantagem restando o GP do Brasil, dia 13 de novembro, e depois o de Abu Dabi.

Apesar de tentar se concentrar em Lewis Hamilton e George Russell, Sainz não conseguiu fugir das perguntas sobre Verstappen justamente pelo início lado a lado. “Acho que oito anos na Fórmula 1 são muitos anos para se aprimorar. E desde o primeiro dia na Fórmula 1 até o oitavo ano você evolui massivamente”, afirmou. “Verstappen evoluiu em todas as áreas. A forma como ele conseguiu crescendo no passo a passo, melhorando em tudo… Ele caminha para sucessivos títulos.”

O espanhol ainda fez um adendo sobre o motivo do recorde do holandês de 14 vitórias em 20 provas na temporada. “Ele conta com um carro competitivo, algo que você precisa na Fórmula 1 para vencer. Se não, você nunca vai ganhar.”