Depois de brigarem boa parte do Campeonato Brasileiro da Série B pelo G-4, Sampaio Corrêa e Londrina já chegaram sem chance alguma de acesso na 38ª e última rodada, mas nem por isso não fizeram um grande jogo. Na noite deste sábado, em duelo disputado no Estádio Castelão, em São Luís-MA, o time maranhense venceu, de virada, pelo placar de 2 a 1 e terminou como um dos melhores mandantes da competição.

Depois de Matheus Lucas abrir o placar, Ygor Catatau balançou as redes duas vezes. Com o resultado, o Sampaio Corrêa assumiu a quinta colocação com 58 pontos, mas deve perder uma colocação dependendo dos resultados do jogo do acesso entre Ituano e Vasco, que acontece neste domingo. Já o Londrina terminou em nono, com 53 pontos.

O primeiro tempo da partida começou bastante movimentado e mesmo jogando fora de casa, foi o Londrina que se jogou no ataque e nos primeiros dez minutos, parou três vezes em grandes defesas do goleiro Luiz Daniel. Mas, aos 19 minutos, conseguiu balanças às redes com Gabriel Poveda em um chute de fora da área. Porém, no lance anterior ao gol precisou ser revisado pelo VAR, por um possível pênalti.

Depois da checagem do árbitro Felipe da Silva Goncalves Paludo, o gol foi invalidado e foi marcado pênalti para os paranaenses. Caprini foi para a cobrança, mas mais uma vez, Luiz Daniel fez a defesa e salvou o Sampaio Corrêa. Mas, nos minutos finais, depois de tanto tentar, o Londrina abriu o placar. Aos 42, Mossoró serviu Matheus Lucas que bateu de primeira para o fundo das redes. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos visitantes.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa voltou avassalador e virou o jogo em menos de dez minutos. Logo no primeiro lance, Warley cruzou na área e Ygor Catatau subiu mais que os zagueiros para testar para o fundo das redes. Já aos seis, o mesmo atacante, recebeu um cruzamento de Pará e tocou no contrapé do goleiro Lucas Albino, que nada pode fazer e só viu a bola morrer no gol.

Nos minutos finais, o Londrina se mandou ao ataque em busca do gol de empate. A melhor chance veio aos 38 minutos, quando Vitão arriscou um chute chapado no ângulo e o goleiro Luiz Daniel foi obrigado a fazer outra grande defesa. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Sampaio Corrêa por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 LONDRINA

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Joécio e Pará; André Luiz (Warley), Lucas Araújo (Wesley Dias) e Eloir; Pimentinha (Léo Tocantins), Ygor Catatau (Maurício) e Gabriel Poveda (Rafael Costa). Técnico – Léo Condé.

LONDRINA – Matheus Albino; Samuel Santos, Gabriel, Gustavo Vilar e Felipe Vieira; Emerson Souza, Mossoró (Nadson) e Pedro Cacho (Vitão); Caprini (Mirandinha), Danilo Peu (Victor Daniel) e Matheus Lucas (Cirilo). Técnico – Cyro Leães.

ÁRBITRO – Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ).

GOLS – Matheus Lucas, aos 42 minutos, do primeiro tempo e Ygor Catatau, no primeiro minuto e aos seis, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Maurício e Léo Tocantins (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).