Nevou no começo da noite desta quarta (19) no Planalto Sul Catarinense. O fenômeno foi observado na localidade de Bom Jardim da Serra, a mais de mil metros de altitude e perto do paredão da Serra junto ao Sul catarinense, onde há aporte de umidade do oceano. As informações são do MetSul. O evento de neve desta noite é histórico porque ocorre em abril, mês em que é muito pouco comum nevar. O evento mais precoce de neve no Sul do Brasil ocorreu em 17 de abril de 1999 com uma forte massa de ar polar acompanhada de circulação ciclônica.

Os vários vídeos publicados em redes sociais mostram que ocorreu uma pancada de neve, o que propiciou rápida acumulação dos flocos sobre superfícies, como automóveis. A pancada de neve veio com muito fortes rajadas de vento em cenário semelhante ao que ocorreu em julho de 2021 no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na sequência, os videos mostravam chuva, situação comum em que a precipitação ocorre no limite para a neve.

A neve foi favorecida por dois fatores. Primeiro, a incursão de uma massa de ar frio de maior intensidade. Segundo, a circulação de umidade de um centro de baixa pressão que formou nuvens de desenvolvimento vertical sobre o Rio Grande do Sul – até com granizo – e que migraram para o Planalto Sul catarinense. Com a altitude do Planalto Sul, a precipitação caiu em forma de neve. O evento é extremamente interessante porque a temperatura em camadas mais baixas da atmosfera não era muito baixa, sequer baixando de 0ºC no nível de 850 hPa, o que em teoria desfavorece nevar. Os modelos de previsão indicavam 4ºC positivos em 850 hPa (nível de 1500 metros) para a região em que nevou. Mas em camadas imediatamente mais altas havia frio suficiente para a neve com o bolsão do ar mais gelado sobre a área em níveis médios da atmosfera. Aí entra o fator determinante para ter nevado. Ocorre que havia nuvens mais carregadas pela circulação ciclônica. Neste tipo de situação, ocorre precipitação em forma de pancadas e o ar está mais seco perto da superfície. Isso permite que a precipitação que deixa a nuvem como neve mantenha-se como neve até o chão, mesmo com temperatura mais alta em superfície.