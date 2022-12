Os inúmeros fãs de Pelé terão a oportunidade de se despedir do Rei do Futebol na segunda-feira, no gramado onde ele tanto brilhou, na Vila Belmiro. A direção do Santos confirmou nesta quinta-feira que o velório será aberto ao público ao longo de toda a segunda, a partir das 10 horas.

De acordo com o clube, o corpo deixará o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e vai seguir diretamente para o estádio, no litoral, na madrugada de segunda-feira. O velório acontecerá no centro do gramado, com início estimado às 10h. E deve durar 24 horas, a ser finalizado às 10h de terça-feira.

Pelo esquema especial montado pelo Santos, os fãs vão entrar no estádio pelos portões 2 e 3 e vão sair pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10.

Ao fim do velório, o corpo seguirá em cortejo pelas ruas de Santos. Passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.

O clube também informou que os jornalistas vão ter acesso ao velório pelo portão 20 da Vila Belmiro, após credenciamento específico para o evento.