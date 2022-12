Homenagem ao Rei Pelé, a coroa que vai constar acima do escudo do Santos a partir de 2023 fará sua estreia no uniforme do clube antes mesmo do início do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, a direção do clube da Vila Belmiro confirmou que a novidade no escudo já estará nas camisas dos jovens que representarão o Santos na Copa São Paulo de Juniores.

A homenagem a Pelé, que segue internado em São Paulo, foi confirmada pelo clube no sábado passado, numa entrevista do presidente do Conselho Deliberativo do clube paulista, Celso Jatene, a uma rádio local. “A coroa já estará na camisa em 2023. O Santos jogará em 2023 com a coroa no escudo: as duas estrelas (dos dois títulos brasileiros) e uma coroa no topo do escudo”, disse Jatene.

O dirigente, contudo, não havia indicado quando seria a estreia da mudança no uniforme santista. Nesta terça, o Santos confirmou que a coroa vai constar na camisa já para a primeira partida do time na Copinha, no dia 4 de janeiro, contra o São Raimundo-RR, em Santo André, às 15 horas.

Também nesta terça o Santos divulgou as primeiras imagens do novo escudo, tanto no uniforme tradicional quanto no número dois, de cor azul.

A coroa no escudo já foi utilizada pelo Santos anteriormente. Em 2019, o atacante venezuelano Soteldo, que veste a camisa 10, usou o manto em homenagem ao “Eterno Camisa 10” no aniversário de Pelé daquele ano. Desta vez, todos os jogadores vão usar a peça com a honraria ao Atleta do Século.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma revisão do tratamento quimioterápico contra um tumor no cólon. O boletim médico mais recente do Rei, divulgado na quarta-feira da semana passada, não trouxe notícias animadoras. O ídolo do Santos e da seleção brasileira apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados ao funcionamento dos rins e do coração.