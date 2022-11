O Santos fez uma partida melancólica na noite desta quinta-feira contra o Botafogo, no Rio. O torcedor do clube queria ver uma vitória para o time tentar na última rodada uma classificação para as fases prévias da Libertadores. Contudo, o santista viu um time com alguns desfalques, mas completamente desinteressado em campo. Sem sustos, o Alvinegro carioca venceu a partida por 3 a 0 e se colocou na briga por um lugar no principal torneio continental do ano que vem.

A partida começou com o Botafogo empurrando o Santos para o seu campo de defesa. Acuado, sem saída e parecendo desinteressado em campo, o time da Vila Belmiro não passava do meio-campo e parecia questão de tempo para sair o primeiro gol do clube carioca.

Aos nove minutos, o que era pressão virou vantagem no placar. O meia Lucas Fernandes recebeu na intermediária, girou e levou a bola até a entrada da área. Depois, fintou como quis Rodrigo Fernández e bateu colocado, sem chances de defesa para João Paulo.

O gol acalmou um pouco o ímpeto do Botafogo e o Santos conseguiu respirar um pouco. A primeira chegada do time paulista que levou perigo surgiu apenas aos 23. Nathan recebeu boa bola, foi à linha de fundo e cruzou para a área. O atacante Marcos Leonardo, sozinho, cabeceou para baixo, mas a bola quicou no campo e passou por cima do gol.

Aos 32, o Botafogo quase chegou ao seu segundo gol. Júnior Santos conseguiu passar pela marcação e acionou Tiquinho Soares, que bateu forte para o gol. João Paulo conseguiu espalmar e a bola ainda bateu no travessão.

No último lance do primeiro tempo o Santos quase empatou. Ângelo recebeu de Rodrigo Fernández e driblou Jeffinho antes de tocar para Luan, que chegou batendo rasteiro, mas a bola foi para fora.

Os times voltaram com as mesmas formações para o segundo tempo e o jogo começou da mesma forma – com o Botafogo colocando um sufoco no Santos. Mais uma vez, o time paulista ficou sem saída.

Aos quatro minutos, Gabriel Pires teve boa chance em cobrança de falta e quase marcou mais um para o Botafogo, já que a bola explodiu na trave. Mas logo depois o segundo gol saiu. Aos sete minutos, Lucas Fernandes recebeu lançamento de Daniel Borges em posição legal. Quase toda a defesa santista parou pedindo impedimento na jogada e o único que tentou acompanhar, Maicon, foi driblado com muita facilidade pelo meia botafoguense, que já dentro da área bateu firme e marcou o seu segundo gol no jogo.

Sem muito esforço, o Botafogo seguiu tocando a bola e chegou ao terceiro gol naturalmente. Aos 24 minutos, Jeffinho foi para cima da marcação, passou fácil por Eduardo Bauermann e chutou de fora da área. O goleiro João Paulo espalmou errado, para o meio da área, e Tiquinho Soares só empurrou a bola para dentro do gol, para festa da torcida no Engenhão – 3 a 0.

O Botafogo ainda poderia ter feito mais gols, mas o goleiro João Paulo evitou um desastre maior para o Santos, que no domingo se despede do Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Fortaleza, já sem ambição nenhuma. O Botafogo, com a vitória, assume a oitava posição e só depende de uma vitória no último jogo, contra o Athletico-PR em Curitiba, para se classificar à Libertadores de 2023.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 SANTOS

BOTAFOGO – Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Víctor Cuesta (Joel Carli) e Hugo (Saraiva); Tchê Tchê, Gabriel Pires (Jacob Montes) e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

SANTOS – João Paulo; Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho (Sandry), Rodrigo Fernández (Jhojan Julio) e Carabajal (Tailson); Ângelo (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo (Rwan) e Luan. Técnico: Orlando Ribeiro.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado.

CARTÕES AMARELOS – Carabajal, Eduardo Bauermann, Rodrigo Fernández, Gabriel Pires, Camacho

CARTÃO VERMELHO – Eduardo Bauermann.

PÚBLICO – 26.305 pagantes (28.130 presentes).

RENDA – R$ 660.831,00.

LOCAL – Engenhão, no Rio.