O Santos acabou com um jejum de dez anos sem conquistar o Paulista sub-20, neste sábado, ao empatar por 2 a 2, na Vila Belmiro, com o Corinthians. No duelo de ida, em Barueri, a equipe do Litoral vencera por 2 a 0. Este foi o quinto título do Santos na categoria. Antes havia levantado a taça em 1979, 2007, 2008 e 2012.

O atacante boliviano Miguelito, que já teve chances no time principal, fez os dois gols do Santos, comandado por Antônio Carlos Buião.

“Nada melhor do que fechar o ano com a taça. Eu vim para representar a Bolívia também. Eu já estou pronto (para atuar no profissional), mas vou seguir trabalhando”, afirmou Miguelito, de 18 anos.

O Corinthians, do técnico Danilo, fez os gols com Pedro e Matheus Araújo. “A gente tem que formar jogadores? Tem. Mas também tem que ser campeão, tem que saber ser campeão”, disse Danilo. “Estão em evolução e sempre vou ajudar para chegarem bem no profissional. Chegamos na final do Paulista e do Brasileiro, mas só um time vence”, completou, se referindo à derrota para o Palmeiras no Nacional sub-20.