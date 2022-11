Garantido matematicamente na elite nacional, o Santos vai em busca do “algo a mais” no Brasileirão nestas três últimas rodadas. A começar por este sábado, 16h30, quando promete ser bastante ofensivo diante do desesperado Avaí, na Arena Barueri, para cravar vaga na Copa sul-americana. O jogo pode marcar a queda dos catarinenses.

Com oito pontos de distância do Coritiba, único a ameaçar sua vaga na competição, o Santos buscará o triunfo que impedirá o rival de alcançá-lo na tabela. Para evitar pressão desnecessária no elenco, Orlando Ribeiro deixou de falar em G-8, algo complicado por causa dos cinco pontos de distância do São Paulo, com somente nove em disputada. A ordem agora e caminhar jogo a jogo. Contra o Atlético-GO valia o afastamento definitivo do risco de queda e agora o foco é a Sul-Americana.

Fazer o serviço bem-feito em Barueri e ver o que ocorre com a concorrência poderá ressurgir nova meta. Mas com todos com a cabeça somente no jogo diante do Avaí, que joga suas últimas fichas contra o rebaixamento e a quem somente a vitória também interessa.

Além da manutenção do trio ofensivo com Ângelo crescendo jogo a jogo e Marcos Leonardo e Lucas Braga sempre se destacando, Orlando Ribeiro pode investir em Bruno Oliveira na armação, deixando a equipe ainda mais rápida na transição entre o meio e o ataque. Ele não terá Carlos Sanchez, suspenso. Madson volta após cumprir suspensão, deixando a equipe com dois alas ofensivos – Felipe Jonatan joga na esquerda.

Depois de adiar a volta do zagueiro Maicon por prevenção em Goiânia, Orlando adiantou que seu xerifão joga em Barueri. Outro a cumprir suspensão, o volante Rodrigo Fernández está à disposição e pode pintar no lugar de Carabajal. Mesmo com modificações, a ordem no Santos é se impor na partida.

“Contra o Atlético-GO a gente falou que era o jogo da vida deles, mas tinha que ser o nosso também, porque o campeonato ainda não acabou e a gente defende o maior clube do mundo. O Avaí está em uma situação difícil, mas temos que respeitar. E a melhor maneira de fazer isso é dando o nosso melhor”, prega o atacante Ângelo, dono de duas assistências no jogo passado – vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-GO.

“Acredito que a casa vai estar cheia, então a gente fica muito feliz por isso. Estou aqui também pra convidar a nação santista para apoiar a gente. Vamos dar o nosso máximo para buscar essa vitória e seguir sonhando com os objetivos”, completa o camisa 11.

Necessitando urgentemente de um triunfo para evitar a queda antecipada – vem de oito derrotas seguidas -, o Avaí terá um desfalques de peso em Barueri. Destaque do time, o artilheiro Bissoli terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões. Foi dele o gol da vitória no confronto do primeiro turno, vencido pelos catarinenses por 1 a 0. Já o volante Bruno Silva retorna, para ajudar na marcação do meio.

Em oito visitas ao Santos na história, o Avaí ganhou uma única vez. E, por coincidência, foi longe da Vila Belmiro. Em 2010, pela Copa Sul-Americana, fez 3 a 1 no Pacaembu. Do mais, são quatro derrotas e três empates. Surpreender em Barueri é a única maneira de manter vivo o sonho de manutenção na elite, um ano após o acesso. Com sete pontos de distância do Cuiabá, primeiro fora da zona de queda, nem o empate serve.