O São Paulo começa a temporada mais confiante, mas ainda prestes a fazer alguns acertos em seu elenco. O principal deles nesta semana diz respeito à permanência de Patrick. O jogador está na mira do Atlético-MG. Patrick nunca foi titular sob o comando de Rogério Ceni e não se sabe se ele terá essa garantia se ficar no Morumbi.

O mesmo acontece com Igor Gomes, também de malas prontas para Minas Gerais. Ele e o Atlético-MG já teriam tudo apalavrado, mas seu contrato vai até março. O jogador tem a confiança do treinador, mas é perseguido por parte da torcida. A situação praticamente empurrou Igor Gomes para fora do Morumbi, onde foi formado. As duas transações não estão definidas. O time retomará seus trabalhos no dia 2 de janeiro.

Ceni vai continuar fazendo alterações na equipe de acordo com cada partida, olhando para os rivais, como já vinha fazendo. Agora, ele toma por base o sucesso de Lionel Scaloni na seleção argentina, vencedora da Copa do Mundo. É claro que não é a mesma coisa. No Mundial, são sete partidas até a final. O São Paulo tem uma temporada de 70 jogos pela frente e seria impossível preparar o time para cada uma delas de forma diferente. Mas Ceni sempre foi adepto de mudanças. Ele aprendeu também a se defender mais e a ser mais estrategista dependendo da situação.

Todas as competições serão tratadas de forma igual pelo treinador tricolor nesta largada de temporada, inclusive o Campeonato Paulista. A ideia é que Ceni aposte num time melhor e mais forte quando os torneios forem se afunilando. A Copa do Brasil é a única disputa que já começa com fase eliminatória. Desse ponto de vista, mais uma vez o Brasileirão ficará no fim da fila. Mas o São Paulo não quer ‘abandonar’ a competição com o temor de viver dias de turbulência em sua reta final. Neste ano, o Nacional vai ter mais concorrência com as voltas de Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio.

O treinador também sabe que precisa encontrar um lugar para seus dois melhores jogadores de frente, Luciano e Calleri. Eles não vão mais brigar por posição, como foi no fim deste ano. Luciano terá a 10 e Calleri a 9. O atacante argentino já se provou um ótimo jogador. Luciano também, mas perdeu terreno depois de algumas contusões e do mal condicionamento físico. Mesmo assim, Ceni confiou nele até o fim.

Com a debandada de alguns jogadores, como Léo Pelé e Reinaldo, o São Paulo revigora seu elenco, mostra uma tendência que vinha perseguindo fazia tempo e aponta caminhos para o time. O torcedor foi o grande aliado da equipe e do treinador e deve seguir nessa toada em 2023. Por pouco, o São Paulo não festeja na temporada duas conquistas importantes, o Estadual diante do Palmeiras e a Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. O time fracassou nas duas, mesmo tendo mais possibilidades de ganhar.

Parte da torcida cobrou demais os jogadores e o treinador. Mas alguns são-paulinos viram a chegada às finais com bons olhos. Para esses, o time cresceu em competitividade, condição que não existia tempos atrás.

FINANÇAS

O dinheiro continua curto no Morumbi. A sangria nos gastos foi estancada, embora haja uma dívida na casa dos R$ 650 milhões e acertos para os próximos anos. A folha de pagamento com a saída de alguns jogadores foi reduzida. Nas duas últimas temporadas, o clube tentou colocar as contas nos trilhos. Não conseguiu, mas ao menos fez um cronograma para honrar suas despesas.

Vender jogadores ainda é um caminho para fazer dinheiro. Deixaram o elenco os seguintes atletas: Thiago Couto, Reinaldo, Miranda, Léo Pelé, Luizão, Andrés Colorado, Nikão, Marcos Guilherme, Eder e Bustos. Por ora, chegaram o goleiro Rafael, o meia-atacante Welington Rato e o atacante Pedrinho.