O técnico Lionel Scaloni testou uma formação com quatro mudanças no treino da Argentina desta terça-feira, em preparação para o duelo com a Holanda, marcado para sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Di María, que esteve ausente das atividades do dia anterior, participou de parte do trabalho no gramado, mas ainda não é certo se estará disponível.

Embora o treino tenha sido fechado, a imprensa argentina informou que Lionel Scaloni testou o time titular com Montiel e Tagliafico nas laterais direita e esquerda, respectivamente. Os dois foram titulares na derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na rodada de estreia, e perderam a posição para Molina e Acuña nos jogos seguintes. Paredes, outro que começou jogando contra os sauditas, treinou na vaga do jovem Enzo Fernández no meio-campo.

No ataque, Ángel Correa foi utilizado na posição que seria de Di María, desfalque contra a Austrália por causa de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda. Caso o meia-atacante da Juventus não reúna condições de jogo até sexta-feira, a vaga deve ficar com Correa, até porque Papu Gómez, opção para a posição, sofreu uma entorse no tornozelo.

Scaloni montou o time da seguinte forma: Martinez; Montiel, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Ángel Correa. Mais tarde, modificou o sistema para um 4-4-2, com Fernández de volta ao time no lugar de Correa. A nova disposição teve Martínez; Montiel, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

O testes indicam que Dybala, que ainda não jogou nenhuma partida, continua fora dos planos do treinador. Segundo ele, a decisão é motivada por razões táticas, pois o atacante da Roma está treinando bem e não tem problemas físicos.