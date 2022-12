O técnico Lionel Scaloni testou uma formação com quatro mudanças no treino da Argentina desta terça-feira, em preparação para o duelo com a Holanda, marcado para sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Di María, que esteve ausente das atividades do dia anterior, participou de parte do trabalho no gramado, mas ainda não é certo se estará disponível.

Embora o treino tenha sido fechado, a imprensa argentina informou que Lionel Scaloni testou o time titular com Montiel e Tagliafico nas laterais direita e esquerda, respectivamente. Os dois foram titulares na derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na rodada de estreia, e perderam a posição para Molina e Acuña nos jogos seguintes. Paredes, outro que começou jogando contra os sauditas, treinou na vaga do jovem Enzo Fernández no meio de campo.

No ataque, Ángel Correa foi utilizado na posição que seria de Di María, desfalque contra a Austrália por causa de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda. Caso o meia-atacante da Juventus não reúna condições de jogo até sexta-feira, a vaga deve ficar com Correa, até porque Papu Gómez, opção para a posição, sofreu uma entorse no tornozelo.

Lionel montou o time da seguinte forma: Martinez; Montiel, Otamendi, Romero e Tagliafico; DePaul, Paredes, MacAllister; Messi, Julián Álvarez e Ángel Correa. Mais tarde, modificou o sistema para um 4-4-2, com Fernández de volta ao time no lugar de Correa. A nova disposição teve Martínez; Montiel, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

O testes indicam que Dybala, que ainda não jogou nenhuma partida, continua fora dos planos de Scaloni. Segundo o treinador, a decisão é motivada por razões táticas, pois o atacante da Roma está treinando bem e não tem problemas físicos.