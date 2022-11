Na véspera do duelo decisivo com a Polônia, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, Lionel Scaloni, técnico da Argentina, se mostrou mais confiante com sua equipe e até mesmo aproveitou o tempo com os jornalistas para discutir outros assuntos. Deixando a rivalidade histórica de lado, o argentino afirmou que se sente feliz com a classificação do Brasil, lograda após o triunfo frente à Suíça.

Perguntado sobre o desempenho da rival, o argentino não titubeou a elogiar a seleção comanda pelo técnico Tite, que segue com 100% de aproveitamento na fase de grupos, após ter vencido a Sérvia por 2 a 0 e a Suiça por 1 a 0, na última segunda-feira, 28.

“Sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passou. Quem pensa o contrário está errado. Sou o maior fã do futebol sul-americano e tenho grandes amigos no Brasil. Se a Argentina não está no páreo, prefiro que um sul-americano ganhe. Sem dúvida alguma: quem pensa o contrário está errado. O Brasil tem feito um bom trabalho e ganhou seus dois jogos. Os parabenizo”, afirmou o técnico argentino.

Após ter estreado no Mundial com uma inesperada derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1, a Argentina se recuperou frente ao México, vencendo por 2 a 0. Agora, na próxima quarta-feira, 30, a equipe sul-americana duela com a Polônia em busca de se classificar na Copa, às 16h (horário de Brasília).

O treinador também foi questionado sobre o confronto decisivo com os europeus. Scaloni garantiu que a Argentina manterá sua postura usual, tomando precaução com a seleção polonesa. “No jogo com o México, terminamos defendendo com uma linha de cinco e começamos como de costume. Será assim contra a Polônia, como temos jogados e ao longo da partida veremos quais decisões tomaremos. Temos de tomar precauções, mas vamos manter a mesma linha de atuação”, afirmou.

Para avançar, a Argentina precisa vencer a Polônia. Em caso de empate, a equipe de Scaloni terá de fazer contas. A Arábia Saudita precisaria empatar ou perder para o México, que não pode vencer por mais de dois gols de diferença. Se os mexicanos conquistarem uma diferença de três gols, o saldo de gols entra na análise. Em caso de empate nesse critério, a Argentina passa por ter vencido o confronto direto, que é o próximo critério de desempate da Copa. Se o México vencer a Arábia Saudita por mais de quatro gols e a Argentina empatar com a Polônia, os argentinos dão adeus ao sonho do tricampeonato.