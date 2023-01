Aniversariante do dia, Gustavo Scarpa completa nesta quinta-feira 29 anos. Com o começo de um sonho sendo cumprido o meio do Nottingham Forest não esconde a alegria pela estreia no Campeonato Inglês. Diante do Southampton, o jogador atuou por alguns minutos, não marcou gols, mas se mostrou satisfeito e espera conquistar mais espaço no time titular.

“Foram pelo menos uns 15 anos sonhando com esse momento. Deus é bom demais por me conceder essa oportunidade, ainda mais estreando no Campeonato Inglês com uma vitória. Desde que dei meus primeiros passos com a bola, ainda criança, lá em Hortolândia, vislumbrava isso”, disse Gustavo Scarpa.

Logo após se despedir do Palmeiras com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2022, Scarpa arrumou as malas e partiu para a Inglaterra. O jogador, porém, teve de esperar a abertura da janela de transferências internacionais para fazer seu primeiro jogo oficial no Forest.

“Esse mês de espera até a abertura da janela foi longo, mas usei para me preparar e me adaptar. Mesmo tendo sido poucos minutos, já foi bacana pra caramba e estou muito feliz por ter começado minha história aqui no Nottingham Forest, ainda mais com essa importante vitória, que nos fez subir na tabela”, afirmou Scarpa.

“Não poderia ter tido um presente melhor de aniversário. Agora, é dar sequência ao trabalho, melhorar a cada partida e ajudar o clube a seguir evoluindo no Campeonato Inglês”, disse o jogador.

O próximo compromisso do Nottingham Forest será neste sábado pela Copa da Inglaterra. A partida diante do Blackpool acontece 12h.