O empate sem gols com a Bélgica elevou a confiança da seleção da Croácia na Copa do Mundo do Catar. Ao fim do jogo, que causou a eliminação precoce dos belgas, o técnico Zlatko Dalic exaltou a performance dos croatas e disse que sua seleção está pronta para enfrentar qualquer rival neste Mundial.

“Se jogarmos como hoje, com um time compacto e agressivo, podemos desafiar qualquer equipe neste Mundial. Nesta Copa do Mundo com tantas surpresas, quem sabe não sejamos uma delas, outra vez”, declarou Dalic, que demonstrou preocupação com o desgaste físico dos seus titulares. “Precisamos descansar os nossos jogadores.”

Na avaliação de Dalic, a Croácia jogou melhor, apesar do empate sem gols, nesta quinta-feira. “Tivemos um pênalti claro, criamos ocasiões de gol e nunca desanimamos. Nossos jogadores estiveram bem e conseguimos nos sair bem deste jogo tão difícil”, comentou. “A Bélgica nunca joga três partidas más. Mas, soubemos segurar o resultado que nos interessava.”

Classificada como a segunda melhor seleção do Grupo F, a Croácia agora espera pela definição do seu adversário nas oitavas de final. Sairá ainda nesta quinta, no encerramento da chave E, que tem Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica.

“Agora, vamos nos preparar e daremos nosso melhor: seja quem for o nosso adversário, vindo do Grupo E será uma partida difícil e enfrentaremos com quem tivermos que jogar”, comentou Luka Modric, principal destaque do time croata.