(Gabriele Smek/Sefa)

A secretaria estadual da Fazenda orienta as instituições sociais a se cadastrarem no Nota Paraná para receberem recursos do programa, todos os meses. Os recursos são de crédito oriundo da devolução de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado de compras no comércio e de sorteios mensais. Atualmente, estão cadastradas no Nota Paraná 1.681 entidades que atuam em diversas áreas. Desde sua criação, em 2015, o programa já destinou a entidades sociais cadastradas mais de R$ 342 milhões. As entidades recebem crédito do programa e participam de concursos mensais concorrendo a dez prêmios de R$ 20 mil e a 20 mil prêmios de R$ 100.