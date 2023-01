Vanhoni: presidente municipal do PT registrou boletim de ocorrência na polícia. Foto: Franklin de Freitas.

A sede do Diretório Municipal do PT, localizada na região central de Curitiba, sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada de hoje, segundo o partido. O presidente municipal da legenda, ex-deputado e vereador Angelo Vanhoni, esteve no 1º Distrito Policial da Capital, para registrar o Boletim de Ocorrência e dar início às investigações do ataque. No 1º DP, acompanharam o registro da ocorrência, a vereadora Giorgia Prates, Santa de Souza (assessoria e integrante do Movimento Negro), Paulo Vieira (APUF/PR) e os advogados Paulo Opuska e Matheus Ferrassioli, e foram recebidos pelo Delegado Pedro Filipe no local.

