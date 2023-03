O Palmeiras ainda não sabe o que sair de campo derrotado em 2023. A vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, neste sábado, pelas quartas de final do Paulistão, marcou o 14º jogo invicto do time na temporada – são 10 vitórias e quatro empates. Abel Ferreira comentou sobre a sequência positiva da equipe na entrevista coletiva e disse que o segredo do time para seguir ganhando é não deixar o time entrar em uma zona de conforto.

“Eu costumo dizer o seguinte: em mares calmos não se fazem bons marinheiros. Por isso que o segredo para continuar a ganhar é esse, não deixar que as pessoas se sintam confortáveis. Se eu não me sentir desafiado, mudo de país e vou embora. Falo assim: ‘Galera, fiquei um ano aqui e não ganhei nada. Estou indo embora.’ Isso é uma forma de mantermos todos com a corda esticada, temos que dar respostas, disse o português.

Ao ser questionado sobre a solidez defensiva do Palmeiras, que tomou apenas oito gols na temporada, Abel Ferreira seguiu o seu discurso à risca e falou sobre os erros de passe no setor defensivo que o time cometeu no duelo com o São Bernardo. Em dois vacilos, o time do ABC levou perigo e obrigou Weverton a fazer boas defesas. Para o treinador, este tipo de erro é inadmissível e que precisa ser corrigido.

“Às vezes, os passes de quatro ou cinco metros não podemos falhar. São passes preparatórios e não podemos falhar. Muitos desses gols, foram mais deméritos nossos do que mérito do adversário. Por quê? Vou te dizer o porquê. Se eu roubo a bola, movo o adversário e vou fazer o gol, é mérito. Precisamos corrigir isso. Temos que ter certeza e confiança no passe. Com bola, se eu erro, no momento seguinte, vou levar a transição em direção ao meu gol. Precisamos corrigir isso, é um aspecto importante.”

Classificado à semifinal do Paulistão, o Palmeiras disputa uma vaga na final no próximo final de semana, novamente no Allianz Parque. O adversário pode ser conhecido neste domingo, quando jogam Red Bull Bragantino x Botafogo e Corinthians x Ituano. São Paulo x Água, na segunda-feira, decidem a outra vaga.