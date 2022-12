O fotojornalista Khalid Al-Misslam faleceu neste sábado, 10, durante a cobertura da Copa do Mundo, de acordo com o canal de esportes Al Kass TV, do Catar. Esse é o segundo óbito de jornalistas durante os trabalhos no torneio. O primeiro foi o do repórter americano Grant Wahl, na noite de sexta-feira.

Al-Misslam era fotógrafo do Departamento de Criatividade da emissora. A causa da morte não foi divulgada, mas a rede de televisão informou que está de luto pela morte. “Com enorme tristeza, e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte”, diz o comunicado.

A morte de Al-Misslam é a segunda de profissionais da imprensa na Copa do Catar. Na madrugada de sábado, o jornalista americano Grant Wahl, de 48 anos, faleceu após a partida entre Holanda e Argentina, no Lusail Stadium, pelas quartas de final do Mundial.

Não há ainda informações conclusivas sobre a causa da morte do jornalista. A imprensa americana e agências internacionais informam que o profissional passou mal durante a prorrogação. O irmão da vítima, Eric, porém, contesta a versão e acredita que Wahl tenha sido assassinado.

Considerado uma das principais referências do país na área da cobertura esportiva, Wahl estava no Catar para realizar a cobertura da sua oitava Copa do Mundo, morreu na madrugada de sábado.