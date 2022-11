A seleção brasileira já sabe quais combinações de uniformes usará na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, a Fifa confirmou que os comandados de Tite usarão o uniforme principal em dois jogos, enquanto o conjunto reserva será usado apenas uma vez na etapa inaugural. O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

Na próxima quinta-feira, às 16h, no Lusail Stadium, no jogo contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo, a seleção brasileira usará o uniforme principal, com camisas amarelas, calções azuis e meiões brancos. O goleiro usará cinza. Já os sérvios vestirão vermelho, camisas, calções e meiões.

Diante da Suíça, na segunda rodada, a seleção brasileira utilizará novamente a combinação original, a única alteração é do goleiro, que vestirá verde. Assim como a Sérvia, os suíços usarão todas as peças vermelhas. O duelo com a Suíça acontece dia 28, às 13h, no estádio 974.

O encerramento da participação brasileira na fase de grupos prevê o uso do uniforme reserva. A seleção vestirá camisas azuis, calções brancos e meiões azuis. O time camaronês usará sua combinação tradicional, com camisas verdes, calções vermelhos e meiões amarelos. Novamente no Lusail, o duelo derradeiro acontece no dia 2 de dezembro, às 16h.

Para as demais etapas da Copa do Mundo, a Fifa observará o adversário para montar a combinação sem haver problemas para a distinção das equipes pelos jogadores, público presente no estádio e os telespectadores.