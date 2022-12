A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo do Catar após perder para a Croácia nos pênaltis pelas quartas de final, na sexta-feira. As duas equipes empataram sem gols no tempo normal, por 1 a 1 na prorrogação e, nas penalidades, os croatas se garantiram com vitória por 4 a 2.

A eliminação no Mundial encerrou as atividades da seleção brasileira em 2022. A equipe só voltará a se reunir entre os dias 20 e 28 de março, sob o comando de um novo treinador, dado que Tite deixa o cargo após seis anos. Na ocasião, o Brasil poderá fazer dois amistosos. Os adversários, porém, não estão definidos.

O calendário da seleção brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026, é enigmático. Algumas mudanças são previstas diante da alteração no número de participantes do próximo Mundial, que sobe de 32 para 48. As Eliminatórias, por exemplo, deve sofrer mudança em seu formato.

ADVERSÁRIOS

O fim do acordo neste mês de dezembro com a Pitch, empresa que organiza os jogos da seleção desde 2012, abre espaço para que a CBF encontre um novo perfil de adversários para amistosos e os jogue mais vezes no Brasil. Novamente, a seleção deve ter dificuldades para encontrar rivais europeus ao longo do ciclo e deve aproveitar as primeiras datas de 2023 para enfrentá-los.

As seleções da Uefa começam em março as Eliminatórias da Eurocopa 2024, que acontece na Alemanha. Como sede, os alemães estão classificados automaticamente e não têm compromissos agendados ainda para 2023. Além deles, outras europeias terão uma data vaga em março.

Para o primeiro jogo de março (a ser realizado entre os dias 23 e 25), estão disponíveis: Alemanha, Geórgia, Irlanda, Ucrânia, Letônia e Albânia. Enquanto para a segunda partida (26 a 28 de março), a principal equipe é a Bélgica, além da Alemanha, Grécia, Chipre, Macedônia do Norte, Armênia, Ilhas Faroé e Lituânia.

CALENDÁRIO

A princípio, a Fifa indicou que prefere que todas as confederações continentais limitassem as Eliminatórias a apenas 10 datas.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) contará com seis seleções classificadas diretamente para a Copa de 2026, além de uma vaga na repescagem intercontinental. Por esse motivo e para atender as solicitações da entidade máxima do futebol, tenta mudar o formato das Eliminatórias, reduzindo de 18 datas (com jogos de ida e volta entre as 10 seleções participantes) para 10. No entanto, a ideia encontra resistência entre as seleções menores.

Caso consiga reduzir o número de datas ocupadas pelas Eliminatórias, a Conmebol gostaria de colocar em prática a partir de 2024 o acordo com a Uefa para inserir as seleções da América do Sul na Liga das Nações, torneio disputado entre os europeus.

Outra dúvida diz respeito à Copa América. Entre junho e julho de 2024, ela deveria ser celebrada no Equador, mas a sede do evento ainda não foi confirmada. Uma das hipóteses é levar o torneio para os Estados Unidos, servindo como teste para a Copa do Mundo, integrando seleções da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

A Fifa também tem como ambição alterar o calendário das seleções, hoje dividido em cinco Datas Fifa, com dois jogos em cada. Alguns projetos devem ser avaliados nos próximos anos para diminuir o número de Datas Fifa e aumentar o período em que os jogadores ficam cedidos às suas respectivas seleções. O número de partidas seria mantido em 10. O calendário da Fifa está planejado somente até 2024.

Confira o calendário provisório da seleção brasileira para 2023:

20 a 28 de março – dois jogos

12 a 20 de junho – dois jogos

4 a 12 de setembro – dois jogos

9 a 17 de outubro – dois jogos

13 a 21 de novembro – dois jogos