A seleção francesa foi derrotada pela Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. A busca pelo segundo título consecutivo terminou de forma amarga, com o título sendo definido nos pênaltis (4 a 2) após empate em 3 a 3. O vice-campeonato deixou a equipe muito frustrada. O craque Kylian Mbappé não conseguia esconder a mágoa, principalmente após marcar três gols na decisão no Lusail Stadium, em Al Daayen. Apesar do resultado, os comandados de Didier Deschamps retornaram à capital francesa nesta segunda-feira e foram recepcionados por torcedores.

Após desembarcarem no Aeroporto de Roissy, cerca de 25 quilômetros ao norte da capital francesa, a comitiva com jogadores e comissão técnica foi dividida em dois ônibus e levada para a Praça da Concórdia, no centro de Paris. No trajeto, alguns torcedores já apareceram com suas bandeiras para mostrar apoio aos atletas.

Na Praça da Concórdia, centenas de fãs se aglomeraram para saudar os atletas da seleção francesa, enfrentando a baixa temperatura, de 13ºC, e o dia chuvoso. Ambiente diferente do que foi visto no domingo após a derrota na decisão. Os jogadores foram às sacadas do Hotel Crillon para agradecer o apoio da torcida.

Neste domingo, após a conclusão da final com a Argentina, a França registrou distúrbios em suas ruas, com confusão de torcedores com policiais. De acordo com o Ministério do Interior, ao menos 227 pessoas foram detidas. A maioria das prisões foram efetuadas na capital Paris, especificamente na região de Champs Elysées, onde parisienses costumam se reunir para festejar grandes triunfos esportivos. Torcedores lançaram fogos de artifícios contra policiais no momento que a situação ficou mais tensa.

Vice-campeã, a França terminou o Mundial do Catar com cinco vitórias (Austrália, Dinamarca, Polônia, Inglaterra e Marrocos), um empate (Argentina) e uma derrota (Tunísia).