A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou, neste domingo, que Gareth Southgate continua no comando técnico da seleção da Inglaterra até 2024. A derrota por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Catar, para a França, não afetou o futuro do treinador no comando da equipe.

“Estamos muito satisfeitos em confirmar que Gareth Southgate continuará como técnico da Inglaterra e liderará nossa campanha na Eurocopa de 2024. Gareth e Steve Holland sempre tiveram todo o nosso apoio e planejamento. A Eurocopa começa agora”, disse o comunicado da federação inglesa.

O contrato de Southgate já era válido até dezembro de 2024, mas, ao fim da Copa, ele mesmo levantou dúvidas sobre sua permanência na seleção inglesa. “Toda vez que um torneio termina é necessário um tempo para se ter a decisão acertada, porque se passa por muitos sentimentos e a energia necessária superar tudo isso é enorme”, afirmou o treinador logo após a eliminação no Mundial, no último dia 10.

A FA deixou claro que quer a permanência do treinador no cargo para seguir o planejamento de transformação no elenco iniciado pelo próprio Southgate, com a aposta em novos jogadores. A seleção da Inglaterra estava em crise quando o treinador foi contratado em 2016.

A seleção inglesa havia sofrido uma humilhante derrota para a Islândia na Eurocopa. Sam Allardyce assumiu o comando, mas durou apenas um jogo e 67 dias, após matérias, com gravações, denunciarem sua prática ilegal na transferência de jogadores.

No comando de Southgate, Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e perdeu nos pênaltis para a Itália na final do torneio europeu de seleções em 2020. Em junho passado, o técnico foi bastante criticado depois da goleada por 4 a 0 sofrida para a Hungria, na pior derrota em casa desde 1928.

Mas sua participação na Copa do Catar foi promissora, com boa atuação diante dos franceses, apesar da eliminação antes da semifinal.