Hendecacampeão com antecedência, o Palmeiras dominou a seleção do Campeonato Brasileiro. Divulgada pela CBF nesta quinta-feira e elaborada a partir da votação de centenas de jornalistas, capitães e treinadores das equipes que disputam a Série A, a formação ideal da competição tem seis jogadores do time alviverde, além do craque Gustavo Scarpa, da revelação Endrick e do melhor técnico, o português Abel Ferreira.

De saída para o futebol inglês, o grande protagonista da campanha vitoriosa do Palmeiras foi Gustavo Scarpa. Autor de sete gols e 12 assistências, o atleta foi entrou como um dos melhores meias da seleção e também foi eleito o craque do torneio.

Scarpa se despede do clube depois de cinco temporadas em grande estilo. No ano que vem, vai defender o Nottingham Forest, lanterna da Premier League, com o qual já tem pré-contrato assinado desde julho deste ano.

Campeão na 35ª rodada com uma campanha que dispensa retoques, o Palmeiras dominou principalmente o sistema defensivo. Todos os atletas do setor jogam no atual campeão, a começar por Weverton, goleiro que disputará no Catar a sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Marcos Rocha e Piquerez foram escolhidos para as laterais e Gustavo Gómez e Murilo formam a defesa ideal.

A retaguarda palmeirense, menos vazada da competição, se destacou ao levar apenas 23 gols em 37 rodadas, e foi determinante para o time construir uma invencibilidade de 22 jogos e ter perdido apenas duas partidas.

O meio de campo da seleção do Brasileirão começa com dois volantes da nova geração: André, do Fluminense, e João Gomes, do Flamengo. Além de Gustavo Scarpa, o outro integrante do setor é o uruguaio Arrascaeta, também do Flamengo.

A escalação ideal é concluída com a dupla que mais vezes balançou as redes no campeonato: o argentino German Cano (Fluminense), goleador do torneio, com 24 gols, e Pedro Raul (Goiás), vice-artilheiro, com 19.

O Palmeiras também foi soberano nas outras duas premiações individuais. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o jovem centroavante Endrick, de 16 anos, jogou apenas na reta final do torneio, mas foi suficiente para ser escolhido a revelação numa disputa voto a voto com Vitor Roque, do Athletico-PR. O português Abel Ferreira, dono de seis taças pelo Palmeiras, foi nominado o melhor técnico do Brasileirão larga vantagem.

Veja a seleção do Campeonato Brasileiro:

GOLEIRO

Weverton – Palmeiras

LATERAL-DIREITO

Marcos Rocha – Palmeiras

LATERAL-ESQUERDO

Joaquin Piquerez – Palmeiras

ZAGUEIROS

Gustavo Gomez – Palmeiras

Murilo – Palmeiras

VOLANTES

André – Fluminense

João Gomes – Flamengo

MEIAS

Gustavo Scarpa – Palmeiras

De Arrascaeta – Flamengo

ATACANTES

German Cano – Fluminense

Pedro Raul – Goiás