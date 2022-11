A Red Bull anunciou nesta quarta-feira o retorno de Daniel Ricciardo, que ficou sem um assento na Fórmula 1 para a temporada 2023. O australiano será o piloto reserva da equipe austríaco, como opção ao holandês Max Verstappen e ao mexicano Sérgio Pérez.

O novo vínculo de Ricciardo com a Red Bull não foi divulgado. O piloto, de 33 anos, contribuirá nos testes do carro e com o simulador. Deve também participar de treinos livres ao longo da temporada.

“O sorriso diz tudo. Já tenho tantas boas memórias do meu tempo aqui, mas ser bem recebido por Christian (Horner, chefe do time), Dr. Marko e todo o time é algo que eu aprecio de forma sincera. Ter a habilidade de contribuir e estar cercado pela melhor equipe da F1 é muito atrativo, ao mesmo tempo em que me dá tempo para recarregar e refocar”, comentou o piloto.

Ricciardo retorna após quatro temporadas longe da Red Bull, onde viveu os melhores momentos da carreira e venceu sete das oito corridas que tem no currículo, a última pela McLaren em 2021. Ele foi do time austríaco entre os anos de 2014 e 2018, quando foi anunciado pela Renault (atual Alpine) para a temporada 2019.

Ficou dois anos na Renault, mas a equipe não rendeu quanto o piloto imaginava, o que o levou a aceitar uma proposta da McLaren em 2021. No tradicional time britânico, ficou à sombra do jovem inglês Lando Norris. Mas brilhou ao vencer o GP da Itália.

A vitória motivou toda a equipe, que não conseguiu ter um bom rendimento em 2022 e sacramentou de vez a saída do australiano, que aproveitou a boa ligação com Christian Horner para voltar à Red Bull.

“Daniel está voltando para a família. Estamos honrados e ansiosos para trabalhar com ele novamente. É um cara brilhante e com um talento enorme, que terá um papel importante como terceiro piloto. Vamos poder diversificar e teremos alguém com muita experiência e conhecimento para nos ajudar”, declarou Horner.

Na Red Bull, Ricciardo dificilmente terá um assento tão cedo. Max Verstappen é o piloto número 1 e atual bicampeão. O holandês tem contrato até 2028. Já Pérez assinou recentemente até 2024. O mexicano, no entanto, chegou a ser contestado na temporada e a escuderia tem um histórico de alternar seus pilotos durante o ano.

Inicialmente, Ricciardo era cotado para virar reserva da Mercedes para no futuro substituir Lewis Hamilton. Mas o inglês indicou recentemente que pretende renovar seu contrato com a equipe, o que acabaria com o objetivo do australiano de assumir seu assunto a médio prazo.