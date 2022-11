O Manchester United teve de lutar muito para evitar a queda precoce na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Após ficar em desvantagem duas vezes no marcador, e desfalcado do astro Cristiano Ronaldo, o time conseguiu a virada em Old Trafford, com 4 a 2 sobre o Aston Villa, carimbando sua vaga às oitavas de final.

Além da ausência de Cristiano Ronaldo, fora por causa de “doença”, como justificou o técnico Erik Ten Hag, sem dar mais detalhes, o United ainda teve outros dois desfalques de peso. O goleiro De Gea e o volante Casemiro iniciaram no banco de reservas, preservado para jogo com o Fulham.

Do mais, uma escalação forte. Diferentemente dos outros gigantes do país, que vêm abusando de escalações alternativas – Tottenham, Chelsea e Arsenal já se despediram, nesta terceira fase – Ten Hag trata a Copa da Liga Inglesa com carinho e sonha em conquistá-la.

Mas não imaginava que sua equipe fosse ter um desempenho abaixo do esperado nos primeiros 45 minutos. Depois de uma etapa morna, sem gols, a volta do intervalo foi mais agitada. Logo aos 3 minutos, Watkins colocou os visitantes em vantagem. A reação foi rápida, com Martial deixando tudo igual no minuto seguinte, concluindo assistência de Bruno Fernandes, chamado para defender Portugal na Copa e ser parceiro ofensivo de Cristiano Ronaldo.

Em jogo com ataques predominando, os visitantes voltaram a mandar no placar aos 16, graças a gol contra de outro português convocado para a Copa: o lateral Dalot mandou às próprias redes. Com nova reação rápida, Rashford deixou tudo igual aos 22.

Em partida equilibrada, a defesa do Aston Villa resolveu entregar a classificação ao United. Após saída equivocada, a bola sobrou para Garnacho servir Bruno Fernandes, que chutou no canto para decretar a virada. A bola ainda desviou em Mings, mas quem fez enorme festa foi o português.

Enfim em vantagem no marcador, após ter de reagir duas vezes, Ten Hag optou por Casemiro nos minutos finais para “fechar a casinha.” Reforçou a marcação para evitar nova surpresa, mas ainda festejou novo gol, desta vez de Mctominay, que fechou a conta e garantiu a importante e dura classificação às oitavas de final.