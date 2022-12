Considerado uma das boas revelações da Ponte Preta nas últimas temporadas, o atacante Pedrinho, de apenas 20 anos, segue sem conseguir conquistar seu espaço no estádio Moisés Lucarelli e será emprestado mais uma vez, agora para o Volta Redonda.

O jogador havia sido emprestado para o Chiorakas, do Chipre, no início deste ano. Seu empréstimo com o clube europeu acabou e ele acertou sua volta ao clube de Campinas. No entanto, não será aproveitado pelo técnico Hélio dos Anjos no Campeonato Paulista da Série A2.

Fora dos planos do treinador, Pedrinho viu a diretoria viabilizar um novo empréstimo. O atacante acertou sua transferência para o Volta Redonda, onde fica até o final de 2023.

Diante desta definição, a Ponte Preta se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série A2, dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.