Obras BR-277. (Rodrigo Félix Leal/SEIL)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retiraram às 14h de sábado (28) os guindastes utilizados nas obras de recuperação da encosta da BR-277, nos km 41 e km 42, região do Litoral. A medida melhorou o tráfego de veículos da rodovia federal, principal rota de acesso entre Curitiba e a região litorânea, também concentrando o movimento de veículos de carga rumo ao Porto de Paranaguá.

A operação conjunta foi possível graças aos avanços nas obras em todos os pontos danificados pelas chuvas na BR-277, atingida por escorregamentos de terra e rochas no final do ano passado. Nesta segunda-feira (30) eles voltam ao canteiro de obras.

Sem os guindastes, a rodovia ficou em quatro faixas ou mais na maior parte do trecho, com apenas um ponto de três faixas, na altura do km 41. No local, um colchão de areia ocupa cerca de 15 metros da pista mais próxima da encosta, servindo para amortecer a queda de blocos soltos e lascas de rochas sendo retirados do local do escorregamento de terra, onde o talude foi mais severamente danificado.

Neste ponto de 15 metros de extensão eram duas faixas no sentido Curitiba e uma faixa no sentido Litoral.

MURO – No outro ponto em obras, no km 39, já estão liberadas quatro pistas de tráfego, com os equipamentos e materiais estando concentrados no acostamento interno da rodovia, onde também foi instalado um muro de solo-cimento para evitar que materiais caiam sobre a pista, além de barreiras de concreto New Jersey para garantir a segurança dos funcionários.

Confira como ficou a BR-277 neste sábado e domingo:

Km 39 – km 40: quatro faixas

Km 41: três faixas em trecho de 15 metros de extensão

Km 42: quatro faixas

Confira como ficará a BR-277 ao longo desta semana:

Km 39 – km 40: quatro faixas

Km 41: três faixas

Km 42: duas faixas