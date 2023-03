Vacina a ser utilizada tem a tampa na cor vinho (Hully Paiva/SMCS)

A partir desta segunda-feira (27), as crianças de 3 e 4 anos de idade que receberam as duas primeiras doses da vacina anticovid Coronavac já podem retornar às Unidades de Saúde para a 3ª dose, desta vez com o imunizante Pfizer baby. O público elegível para receber essa dose é de 12.528 crianças.

A vacina a ser utilizada é a Pfizer Baby, de tampa vinho, e estará disponível para aplicação em 19 Unidades de Saúde da capital, de segunda a sexta, das 8h às 17 horas, sem a necessidade de agendamento. Confira os pontos de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

Os pais e responsáveis receberão a mensagem de convocação pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone). A 3ª dose poderá ser aplicada nas crianças que receberam as duas primeiras doses da Coronavac e que tenham pelo menos quatro meses da última aplicação. A mensagem de convocação é enviada via aplicativo às crianças que foram completando o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde.

Essa convocação atinge somente as crianças de 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac, atendendo ao novo protocolo do Ministério da Saúde para esse público.

As crianças dessa faixa etária que receberam a Pfizer baby já possuem essa dose programada na sua carteira vacinal. Nesse caso, os pais e responsáveis podem conferir a convocação no Aplicativo Saúde Já Curitiba, clicando em “Carteira de Vacinação” e depois em “Próximas Vacinas”. Caso a data prevista para a 3ª dose já tenha passado, a informação pode estar na aba “Pendentes”.