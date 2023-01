Franklin de Freitas

A sensação térmica em Curitiba quase chegou aos 30ºC, na tarde de ontem. Pouco depois das 15 horas, fazia 28,8ºC, com sensação de 29ºC, segundo Simepar. Depois, as temperaturas cairam com a grande cobertura de nuvens e a chuva do fim da tarde. Hoje, a temperatura máxima não fica tão alta, segundo a previsão, ficando na casa dos 25ºC. O calor intenso que lotou as praias do Rio de Janeiro no fim de semana não deu trégua aos cariocas. O bairro de Irajá, local da zona norte que concentrou os últimos recordes de temperatura, já registrava 40 graus Celsius (°C) de sensação térmica às 9h, e, por volta de 13h, a percepção era de 50°C pelo terceiro dia seguido. A temperatura registrada pelos termômetros em Irajá chegou a 38,3°C pouco depois do meio-dia, e esta foi a máxima do dia na cidade.