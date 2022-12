A histórica classificação de Marrocos, primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, já repercute nas redes sociais. Shakira, figura carimbada na edição de 2010 da África do Sul, comemorou o feito em seu Twitter com um trecho da música “Waka Waka”, que hoje em dia é quase um hino dos Mundiais.

“This time for Africa” (”Desta vez é pela África”), postou a cantora colombiana, com seguidores respondendo com gifs relembrando o clipe da famosa canção e outras imagens homenageando os marroquinos.

As outras seleções que quase conseguiram alcançar as semifinais foram Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2010 – jogando “em casa”, já que aquela Copa foi em terras africanas. Todas foram eliminadas nas quartas por muito pouco: as duas primeiras perderam na prorrogação, para Inglaterra e Turquia, respectivamente, e a última caiu frente ao Uruguai nos pênaltis.

O próximo passo para Marrocos agora é ser o primeiro país fora de América do Sul ou Europa a chegar na decisão. Considerando os adversários que já bateu no Catar, a sólida defesa e o disciplinado futebol, já afastaram o título de “zebra.” Assim, um triunfo sobre Inglaterra ou França, pela semifinal, já não está fora de alcance.

Os marroquinos voltarão a campo na próxima quarta-feira, na busca ppor um lugar na grande final da Copa do Mundo do Catar. A partida será disputada no Al Bayt Stadium às horas (de Brasília).