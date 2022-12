Depois de ter sido surpreendido com o compartilhamento de seu vídeo por Shakira, o influenciador digital Raphael Vicente recebeu mais um afago da diva pop. Na tarde desta terça, 6, a cantora colombiana convidou o influenciador a estar com ela no palco no próximo show que ela fizer no Brasil.

Shakira retuitou o post de Raphael em que ele dizia ter perdido a reação com o elogio a seu vídeo. “E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil”, escreveu a cantora.

Mais cedo, Shakira publicou o vídeo produzido por Raphael que tem como música-tema Waka Waka. A gravação é um conteúdo especial feito pelo influenciador para a Copa do Mundo. Emocionado, Raphael Vicente escreveu: “Meu Deus, como vou responder a Shakira?”