Um dos jogadores mais experientes da Suíça, o meia Xherdan Shaqiri disse que a partida das oitavas de final diante de Portugal vai exigir um alto grau de concentração da sua equipe por se tratar de uma partida de Copa do Mundo. “Isso aqui não é a Liga das Nações. A pressão vai ser alta e vai ser importante ver como nossos jogadores vão lidar com isso.”

Portugal e Suíça se enfrentaram recentemente pela Liga das Nações e, nesse duelo, os portugueses levaram a melhor. Shaqiri no entanto, garante que agora a situação é outra.

E para superar a equipe do atacante Cristiano Ronaldo, o jogador do Chicago Fire pede uma atuação muito acima da média para conseguir o objetivo de chegar às quartas de final do mundial.

“Portugal é uma boa equipe e é o favorito neste jogo, mas conhecemos as nossas qualidades e tentaremos criar muitos problemas para eles. Temos que ter uma atuação especial do todo o grupo porque representamos a Suíça,” disse.

Baseado no jogo coletivo, Shaqiri afirma que os suíços têm condições de se impor em campo. “Quando agimos como equipe, temos sucesso. Temos que ficar juntos e atingir o nível mais alto para buscar a classificação”, comentou.

A Suíça enfrentou o Brasil na fase de classificação e se garantiu nas oitavas ao passar como segundo lugar da chave. Já Portugal se credenciou à esta fase eliminatória como líder do Grupo H. As duas seleções se enfrentam nesta terça, às 16 horas (de Brasília) no Lusail Stadium.