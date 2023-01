Em entrevista ao programa A Tarde é Sua (RedeTV!), Silvia Abravanel revelou que Yudi foi demitido do Bom Dia & Cia (SBT) porque apareceu no estúdio com novo corte de cabelo, que não caiu no gosto de Silvio Santos. A diretora de televisão disse que o empresário chamou o apresentador para conversar, ao que ele teria se recusado.

“Quando ele chegou no estúdio, eu olhei e pensei: ‘meu Deus, o que aconteceu aqui?’, mas deixei quieto”, contou Silvia. “Quando ele [Silvio Santos] me chamou na sala dele, perguntou: ‘quem autorizou [que ele pintasse o cabelo]?’. (…) Eu já sabia que ia ser um problema, porque ele [Silvio] tem uma coisa com cabelo”, disse.

De acordo com a diretora, programas infantis da emissora são “100% controlados” por Silvio. “A gente está ali apenas fazendo papel de estátua de planta”, relatou. Depois da negativa de Yudi, o dono do SBT teria ordenado o seu desligamento da emissora imediatamente.

Silvia disse ainda que o apresentador era insubordinado e que tinha que o mantinha sob “rédea curta”. “Eu tinha que ficar policiando ele porque às vezes, ele chegava de balada, ele fazia as peripécias, sempre foi muito mulherengo, chegava bêbado no estúdio”, revelou.