Subiu para pelo menos 48 o número de mortes pela forte tempestade de inverno que atinge boa parte dos Estados Unidos. A expectativa é de que o problema climático continue a causar estragos nos próximos dias, enquanto fortes nevascas impedem a passagem de veículos de emergência e milhares de viajantes não conseguem se deslocar, com cancelamentos de centenas de voos e vias intransitáveis. Das mortes registradas, 27 ocorreram no oeste de Nova York. Milhares de pessoas ficaram presas em suas casas, enquanto dezenas de milhares de moradias e negócios estão sem eletricidade. A tempestade se estendeu dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até o vale do Rio Grande, na fronteira com o México. Fonte: Associated Press.