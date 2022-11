Empatar com a Sérvia depois de estar perdendo por 3 a 1 levantou o moral dos jogadores de Camarões. Eles sonham em vencer a seleção brasileira e buscar a sua classificação, na última rodada do Grupo G. O técnico camaronês, Rigobert Song, passou horas agitadas antes do jogo da sua seleção contra a Sérvia. Por quebra de disciplina, ele afastou o goleiro titular, André Onana (que sequer apareceu no banco de reservas e na lista dos jogadores aptos a jogar). Para seu lugar, Song escalou Devis Epassy.

“Meu papel é privilegiar o grupo e não interesses individuais”, disse Song, na entrevista pós-jogo. “Considero Onana um bom jogador, mas comigo disciplina e respeito vêm em primeiro lugar.”

O goleiro continua no Catar e poderá até voltar a ser relacionado para jogar contra o Brasil se enquadrar-se nas regras definidas por Song. “André (Onana) precisa se comprometer a mudar: depois vamos ver como é que fica a sua situação”, diz Song.

Mas se houve algo que deixou o treinador camaronês feliz da vida foi a capacidade de reação do seu time. Mesmo quando os sérvios viraram o jogo e, ainda por cima, abriram dois gols de vantagem, os jogadores da seleção de Camarões, não baixaram a cabeça.

E foram recompensados com o empate em 3 a 3. “Somos uma equipe que acredita no nosso potencial”, disse o atacante Vicent Aboubakar, autor de um dos gols de Camarões e escolhido o melhor jogador em campo. “Agora vamos nos preparar para jogar uma final contra o Brasil: se vencermos, podemos nos classificar para as oitavas ”

E como será o comportamento dos camaroneses contra o Brasil, na última partida das duas equipes na fase de grupos? “Eu acho que Camarões ainda não disse a sua última palavra nesta Copa do Catar”, afirmou o técnico africano. “Respeitamos a seleção brasileira, mas vencer o Brasil não é impossível, se estivermos em um bom dia.”