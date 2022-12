Ganhar da seleção brasileira em um Copa do Mundo é motivo de satisfação para qualquer treinador e não foi diferente com Rigobert Song, de Camarões. Apesar de estar todo orgulhoso após fazer 1 a 0 nos comandados de Tite, o treinador não escondeu sua frustração com a queda na primeira fase no Catar.

“Esta noite estou orgulhoso porque assumi há pouco tempo e estamos progredindo. É histórico, somos um dos países africanos que mais vezes participou da Copa do Mundo, e ver Camarões vencer o Brasil… Temos de parabenizar meus jogadores, mostraram que poderiam fazer melhor do que isso. É uma pena que paramos por aí, mas temos de nos manter confiantes”, enfatizou o técnico.

Na visão de Song, Camarões demorou muito para engrenar na Copa do Mundo e lamentou que a maiúscula vitória não tenha sido suficiente para levar sua equipe às oitavas de final. A seleção pagou caro pela derrota na estreia, diante da Suíça – ficou com a segunda vaga no Grupo G – por 1 a 0.

“Quando você está classificado para uma competição, o objetivo é sempre chegar à final. Hoje, apesar do fato de termos vencido, ficamos desapontados, percebemos que poderíamos fazer melhor”, admitiu o treinador, um tanto decepcionado por não conseguir levar uma das mais tradicionais seleções africanas adiante na Copa.

“Temos uma equipe jovem, e vimos a nossa juventude crescer em potência, é de realçar”, elogiou. “Temos uma competição que está chegando em 2024 (a Copa Africana das Nações), e estamos em uma boa linha, quero incentivar isso.”

A Copa do Mundo será usada de exemplo por Song para que seus jogadores façam bonito na competição local. “A Copa do Mundo nos permite aprender a não cometer erros nas primeiras partidas, porque esta noite provamos que poderíamos fazer melhor (no Catar). A gente percebeu que poderia fazer melhor, fica esse pequeno arrependimento, mas temos de ver as coisas de outra forma.”

G