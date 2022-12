O sopranista brasileiro Bruno de Sá faz nesta sexta-feira, 16, um recital no Teatro São Pedro, acompanhado de um conjunto liderado pelo violinista Juliano Buosi. Ele vai apresentar um repertório baseado em seu primeiro disco solo, Roma Travestita, que acaba de ser lançado pelo selo Warner Classics.

Sopranista: o termo se refere a um tipo de voz específico. “É como se fosse a voz de uma mulher no corpo de um homem”, ele explica, lembrando de uma jornalista francesa que se referiu a ele dessa forma em uma reportagem publicada no Le Monde. “Eu nunca havia pensado assim, mas é uma forma simples e eficaz de colocar.”

Bruno de Sá nasceu em Santo André. Formou-se educador musical em São Carlos e logo seguiu para o canto, estudando na USP com Francisco de Campos e sendo orientado no repertório barroco pelo cravista Nicolau de Figueiredo. Integrou a Academia do Teatro São Pedro, a Academia Canto em Trancoso, apresentou-se no Teatro Amazonas. E, em 2018, mudou-se para a Europa.

Hoje, aos 33 anos, Bruno vive em Berlim. O crescimento na carreira tem sido vertiginoso. Roma Travestita foi gravado com o conjunto Il Pomo d’Oro, um dos mais importantes do mundo. E é o primeiro de um contrato de três anos para o selo Warner.

“Os últimos três anos trouxeram uma mistura de sensações”, conta. “Há uma euforia pelas conquistas, afinal foi para isso que renunciei a tanta coisa na minha vida. Mas há também um senso enorme de responsabilidade. Em especial na hora de voltar a cantar no Brasil, em um palco que foi tão importante para mim. Posso olhar para trás e lembrar de onde vim. Só se passaram três anos, mas parece que foram séculos.”

REPERTÓRIO

Roma Travestita recupera obras de um período em que as mulheres foram proibidas de subir aos palcos em Roma, e os papéis femininos passaram a ser interpretados por cantores do sexo masculino. “É um repertório repleto de contrastes, escuro, claro, forte, fraco, e que lida com sentimentos como amor, ódio, enfim, aquilo que até hoje sentimos”, diz o cantor. Em sua passagem pelo Brasil, Bruno de Sá também canta no Rio no dia 22, na Academia Brasileira de Letras. O concerto abre a programação do Festival Interativo de Música e Arquitetura e o canto será acompanhado pela pianista Priscila Bomfim.

