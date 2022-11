Sem hesitar ou usar meias palavras, o técnico inglês Gareth Southgate admitiu que a seleção da Inglaterra é a favorita contra o Senegal, na disputa das oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo. O treinador, contudo, adverte que o rival africano pode ser “muito perigoso”.

“Não consegui ver os jogos do Senegal no campeonato. Assisti à partida contra o Irã, em Viena, em setembro. Agora, vamos nos preparar para esse jogo. São grandes jogadores, atuam nas grandes ligas e têm alguns na Inglaterra. Somos os favoritos, sabemos, e teremos de lidar com isso. Mas é um time extremamente perigoso”, afirma Southgate.

Para obter uma vaga nas quartas de final, o treinador inglês confia na boa fase de Rashford e Phil Foden, artilheiros no triunfo sobre País de Gales. “Em alguns momentos, pensei que ambos (Rashford e Foden) estavam um pouco quietos no primeiro tempo (contra Gales). Decidimos trocá-los de lugar no intervalo e eles responderam muito bem, e foi ótimo para ambos marcarem seus gols.”

Southgate disse que a Inglaterra precisa manter a disciplina tática durante os 90 minutos. “No primeiro tempo contra País de Gales controlamos o jogo, mas não criamos chances claras o suficiente. Queríamos um pouco mais de impulso no terço final, para avançar um pouco mais rápido. No segundo tempo, depois que marcamos os dois gols, achei que mantivemos nossa disciplina até o fim.”

ABANDONO NO ELENCO INGLÊS

A equipe europeia não contará com o zagueiro e lateral-direito Ben White para a sequência da Copa. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou que o jogador do Arsenal se despediu dos companheiros e voltou para casa por motivos pessoais não revelados.

“Ben White deixou a concentração da Inglaterra em Al Wakrah e retornou para casa por razões pessoais. Não há expectativa de que o defensor do Arsenal volte a se juntar ao grupo para a sequência do torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento”, comunicou a FA.

White não foi utilizado por Southgate em nenhuma das três partidas da primeira fase, na qual os ingleses terminaram no primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos. Após não sair da reserva durante a goleada por 6 a 2 sobre o Irã, assim como no empate sem gols com os Estados Unidos, não esteve presente sequer no banco na terça-feira, quando seus companheiros venceram o País de Gales por 3 a 0.

Antes da partida contra os galeses, o zagueiro de 25 anos já havia ficado de fora do último treinamento comandado por Southgate. Ao noticiar o fato, a imprensa inglesa atribuiu a ausência dele a uma indisposição.

Ben White ganhou uma vaga na seleção após se destacar no ótimo início de temporada do Arsenal, clube no qual atua ao lado dos xarás brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O fato de jogar em duas posições também pesou para que Southgate optasse por tê-lo no grupo britânico.