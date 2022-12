Sucumbir à frustração de uma eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar ou cumprir a vigência de um contrato à frente da Inglaterra até dezembro de 2024. Esse é o dilema do técnico Gareth Southgate após a queda para França em um confronto onde os ingleses se apresentaram muito bem em campo.

Ainda sob o efeito do desgaste emocional, o treinador trabalha agora para avaliar o contexto da situação e analisar os próximos passos na carreira. “Preciso de tempo para tomar a decisão correta porque, emocionalmente passamos por sentimentos diferentes. Levamos muita energia nestes torneios”, afirmou o treinador.

Na função desde 2016, Southgate viu o futebol do país passar por transformações. Chegar às semifinais da última Copa na Rússia, em 2018, e depois bater na trave na final da Eurocopa em 2021, dão respiro ao projeto que ele vem conduzindo. A derrota de 2 a 1 para a França, no entanto, foi um capítulo que não estava previsto no seu “roteiro.”

“Sentia que poderíamos vencer o torneio. Jogamos contra uma grande seleção e fomos muito bem. Uma das melhores noites da minha equipe. Mas no final, o que vale é o resultado e, então é muito difícil de aceitar”, comentou Southgate.

Criticado por seu estilo cauteloso quando tem pela frente seleções tradicionais, Southgate liderou os principais quesitos contra os franceses. “Tivemos boa troca de passes e criamos as melhores chances. Assumo a responsabilidade do pênalti perdido pelo Kane. O que sei, é que a equipe vai estar em um lugar muito bom no futuro”, comentou o treinador.

À procura de um tempo para definir o que fazer, Southgate apela para seu conhecimento íntimo a fim dar o passo na direção certa. “Eu sei, no passado, como meus sentimentos flutuavam logo após os torneios. Para ir de novo é muita energia e você precisa ter certeza de que está preparado pra isso”, completou.