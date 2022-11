O técnico Gareth Southgate não ficou completamente feliz com a goleada por 6 a 2 aplicada pela Inglaterra sobre o Irã, nesta segunda-feira. Incomodado com os gols sofridos durante o segundo tempo, avaliou negativamente a quantidade de paralisações ao longo da partida e os acréscimos determinados pelo árbitro brasileiro Raphael Claus. Além disso, mostrou-se preocupado com a próxima partida, contra os Estados Unidos.

“Não gostei do final da partida, com os dois gols que nós sofremos. Temos que fazer melhor na hora de enfrentar os Estados Unidos, para evitar que muita troca de domínio, pois eles podem nos oferecer grande perigo. Tivemos muitas paralisações e tempo acrescidos, isso fez com que perdêssemos a concentração”, disse o treinador, pontuando o total de 24 minutos de acréscimo dados por Claus na soma do primeiro e do segundo tempo.

Em contraste com as críticas direcionadas ao setor defensivo, Southgate viu o ataque render mais do que esperava diante da proposta de jogo cautelosa dos iranianos. “Estou encantado com nossa resposta ofensiva hoje, porque o Irã é uma equipe contra a qual é muito difícil fazer gols”, afirmou.

Sem se aprofundar, o treinador britânico também comentou sobre a decisão da Fifa em não permitir que os capitães das seleções europeias usassem uma braçadeira com as cores da bandeira LGBT+. Capitão da Inglaterra, Harry Kane usou apenas uma faixa com a frase “sem discriminação”, idealizada pela Fifa após barrar a ideia inicial.

“As conversas foram entre as federações e a Fifa. Entendo a situação da Fifa, porque pode abrir um precedente e não saberiam onde colocar o limite. Em um mundo ideal, isso teria sido esclarecido muito antes, mas agora temos que nos concentrar no futebol. As pessoas sabem o que defendemos”, comentou.

Depois da goleada sobre os iranianos, os ingleses voltam a campo na sexta-feira, quando enfrentam os Estados Unidos no Estádio Al Bayt. O adversário da última rodada do Grupo B será o País de Gales.