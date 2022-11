As fortes chuvas persistem e devem atingir praticamente todo o País nesta terça-feira, 29. Pelo menos sete Estados estão com alerta vermelho para grande perigo de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra em razão de acumulado de chuva de até 100 mm por dia. Nesta terça-feira, 29, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou sobre os riscos para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Anteriormente, também foi emitido o mesmo alerta válido entre segunda-feira, 28, e terça para Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

A Climatempo também ressalta que a situação é de perigo para as áreas do leste de Santa Catarina, do Paraná e do sul de São Paulo. “A presença de um cavado nos níveis médios e altos da atmosfera vai favorecer a formação de nuvens carregadas, que serão reforçadas pelo fluxo intenso e constante de umidade nos níveis mais baixos da atmosfera”, acrescenta a empresa de meteorologia.

Até esta terça-feira também há previsão de chuvas intensas em áreas de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins, Amapá, Amazonas e Roraima. Conforme o Inmet, em algumas localidades, onde o alerta é laranja, o acumulado pode chegar a 50 mm em 24 horas com ventos de até 60 km/h.

Paraná

Em Guaratuba, litoral do Paraná, um deslizamento de terra na BR-376, na altura do quilômetro 669, deixou uma pessoa morta. A vítima foi localizada pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná por volta das 4h20 desta terça-feira, segundo informações oficiais. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Paraná e de Santa Catarina ainda realizam trabalhos de busca pela região.

Na noite de segunda-feira, o carro do prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, também foi atingido no deslizamento de terra neste trecho do litoral que liga os Estados do Paraná e de Santa Catarina. A rodovia foi interditada em ambos os sentidos.

Capital paulista

A terça-feira será mais um dia com tempo instável na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, precipitações mais significativas são esperadas a partir das primeiras horas da tarde, com potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. A noite ainda terá chuvas, porém em menor volume. Os termômetros variam entre 16°C e 25°C.

Na quarta-feira, 30, a expectativa é de sol entre muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite. O solo encharcado, no entanto, aumenta o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. A mínima deve ser de 17°C na madrugada e no período da tarde a máxima pode chegar a 27°C.