O Estado de São Paulo registrou alta nos indicadores de assassinato, roubo e estupro ao longo do mês de outubro, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública nesta sexta-feira, 25. A comparação é feita com o mesmo mês do ano passado, quando as cidades paulistas ainda estavam parcialmente submetidas a restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Os 270 casos de assassinato, com 283 vítimas, é um número 22% maior em relação a outubro do ano passado. A quantidade supera também os 253 casos de homicídio do mesmo mês de 2019 (alta de 6,72%), no período pré-pandemia. Os registros de outubro deste ano são os maiores vistos desde janeiro de 2021, quando 284 casos foram registrados pela polícia.

Sobre o crime de roubo, caracterizado pela violência ou grave ameaça, o Estado notificou 21,6 mil casos no mês passado, o que equivale a 720 práticas dessa natureza por dia. O dado é 12,84% maior na comparação com o mesmo mês de 2021, mas 1,61% menor em relação ao período de 2019.

A pasta da Segurança também divulgou dados de estupro. Foram 1.143 registros no mês passado, 16% a mais na comparação com o ano anterior. Na comparação com 2019, o dado é 12,48% menor. A maior parte dos casos registrados diz respeito a estupro de vulnerável, que viu uma alta de 18,29% ante o ano passado.

Os furtos também cresceram. O Estado notificou mais de 48,8 mil casos desse tipo de crime em outubro, crescimento de 11% em relação ao ano passado. Esse tipo de registro já supera as marcas de 2019. A alta nessa comparação é de 13,2%.

Secretaria reforça resultados da Operação Sufoco

Em nota divulgada em seu site, a Secretaria da Segurança compara as estatísticas de forma acumulada, de janeiro a outubro, entre 2022 e 2019, no período pré-pandemia. Por isso, a pasta aponta queda nos indicadores de roubo (-4,7%) e latrocínio (-11,2%). “O índice reduziu 11,2% em comparação com o mesmo período de 2019, passando de 152 casos para 135. Esse é o menor número dos últimos 22 anos. Em 2001 o Estado tinha 456 casos”, informou.

A pasta lembrou que, para combater os crimes contra o patrimônio e passar sensação de segurança para a população, o “governo de São Paulo lançou no dia 4 de maio a Operação Sufoco, que dobrou o número de policiais nas ruas da capital, por meio de diárias extras”. “Posteriormente, a operação foi expandida para todo o Estado, com reforço do policiamento, integrando policiais civis, militares e guardas municipais.”

“Nos primeiros 202 dias, completados no último dia 22, mais de 4,5 mil veículos foram recuperados, e outros 1,5 milhão vistoriados. Além disso, 25.223 pessoas foram presas ou apreendidas, por mandado ou em flagrante. Durante a Operação Sufoco, as polícias apreenderam mais de R$ 1 milhão e recuperaram 8.228 celulares furtados ou roubados”, destacou a pasta.