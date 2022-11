Derivada de That ’70s Show , a série That ’90s Show estreia no dia 19 de janeiro de 2023, informou a Netflix nesta terça-feira, 29.

A plataforma de streaming divulgou ainda o primeiro teaser da produção estrelada pelos filhos dos protagonistas originais. Na prévia, são apresentados os novos residentes de Point Place.

A nova série, que se passa nos anos de 1990, será estrelada por Callie Haverda, que fará Leia Forman, filha do casal Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon). A continuação terá os retornos de Debra Jo Rupp (Kitty) e Kurtwood Smith (Red). O elenco principal da série original deve voltar apenas para pequenas participações.

Na nova versão, Leia visitará seus avós no verão e conhecerá outras crianças da cidade fictícia de Point Place, sob os olhares atentos de Kitty e Red.