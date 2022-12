O atacante inglês Raheem Sterling não ficou sequer no banco de reservas durante a vitória por 3 a 0 sobre Senegal, neste domingo, porque foi liberado para viajar à Inglaterra, onde sua casa foi invadida por homens armados, conforme informado pela imprensa do país. Ele pediu a liberação porque ficou preocupado com os filhos, que estavam no local no momento da invasão, mas pode voltar ao Catar para a sequência do Mundial.

Antes da partida contra os senegaleses, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) limitou-se a informar que o jogador do Chelsea não estaria disponível “porque está lidando com problemas familiares”. O técnico Gareth Southgate foi questionado sobre o assunto após o jogo e mostrou compreensão. Sem dar detalhes a respeito do episódio, afirmou que não irá pressionar o jogador para retornar e que deixará a decisão nas mãos dele.

“Temos que esperar para ver. No momento, claramente a prioridade é que ele esteja com sua família. Vamos apoiar isso e deixar que ele tenha o tempo que precisar. Ele está indo para casa. No momento é uma situação que ele precisa de tempo com a família para resolver, e não quero pressioná-lo com isso. Às vezes, o futebol não é a coisa mais importante e a família deve vir em primeiro lugar”, disse o treinador em entrevista à ITV Sport.

O capitão Harry Kane, que marcou diante de Senegal seu primeiro gol nesta Copa, também falou sobre a situação. “Veremos o que acontece no dia a dia. Estou seguro de que Raheem conversa com o treinador e tomará a melhor decisão para ele e para a sua família. Isso é o mais importante. Mandamos nosso apoio e esperamos vê-lo o mais logo possível”, comentou.

Sterling foi titular da Inglaterra nas duas primeiras rodadas e se destacou na goleada por 6 a 2 sobre o Irã, na estreia. Depois do empate sem gols com os Estados Unidos, ficou no banco de reservas durante a vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales. Antes do caso do atacante, a seleção inglesa viu o zagueiro Ben White abandonar a Copa do Mundo por “razões pessoais” não especificadas, na última quarta-feira.